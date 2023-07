Milan, ecco il video di presentazione di Samuel Chukwueze

Nella giornata di ieri il Milan ha annunciato l'acquisto di Samuel Chukwueze dal Villarreal, con l'esterno nigeriano che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il nuovo numero 21 attualmente si allena a Milanello e non raggiungerà la squadra negli USA per problemi di tempistiche legati al visto.

Come per tutti gli altri acquisti in questa sessione di mercato il club rossonero ha pubblicato un breve video di presentazione in stile anime anche per Chuku.