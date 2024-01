Milan, ecco l'esordio di Jimenez. Lo spagnolo titolare con la Prima Squadra

In MIlan-Cagliari arriva l'esordio dal primo minuto di Alex Jimenez, terzino della Primavera di Abate in prestito dal Real Madrid. Lo spagnolo, arrivato in estate, ha fatto molto bene in Primavera tra campionato e Youth League, convincendo sia mister Abate che mister Stefano Pioli, che ha iniziato a convocarlo in Prima Squadra da qualche partita.

Il Milan per Jimenez ha un diritto di riscatto da circa 5 milioni di euro, mentre il Real Madrid un contro-riscatto un po' più alto. Tra gli addetti ai lavori si parla di un ragazzo talentuoso ed interessante, stasera finalmente potrà dimostrarlo anche nel calcio dei grandi.