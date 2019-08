Milan, ecco le foto della prima trasferta dei rossoneri

Il Milan è partito nel primo pomeriggio di oggi alla volta di Trieste, da Malpensa, per poi trasferirsi in pullman ad Udine. Ecco alcuni scatti dei rossoneri impegnati nella loro prima trasferta, pubblicati dal club rossonero su Twitter.

✈️ Starting the new season away to Udinese. Feeling confident, lads? ️



✈️ Si parte in trasferta in questa #SerieATIM 2019/20. Come vi sentite, rossoneri? ️#UdineseMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/UL2gZHk8DV