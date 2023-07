Milan, ecco Musah. Nel 2021 si raccontava così: "Sono un centrocampista box-to-box, mi piaceva tanto Seedorf

Il Milan è pronto a piazzare anche il colpo Musah. Accordo raggiunto con il Valencia per 20 milioni di euro e concorrenza della Premier battuta, l'americano andrà a completare per ora il pacchetto di centrocampisti dei rossoneri.

Nel 2021 il classe 2002, che ha un passato e un forte legame con l'Italia, si raccontava così a Sportweek, inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport: "Il mio stile di gioco si vede: sono un centrocampista box to box. Se sia più inglese o spagnolo, non lo so".

Chi era il tuo idolo da piccolo? "Mi piaceva tanto Seedorf".

Cosa ti ha dato il calcio inglese, che ti ha formato professionalmente? "Quello che so l’ho imparato lì. Più di tutto, quali sono i compiti e i movimenti offensivi e difensivi di un centrocampista".

Se chiudi gli occhi e pensi a tre tra cinque anni, come e dove ti immagini? "Voglio diventare un giocatore di altissimo livello. Perciò devo lavorare duro".

Perché hai scelto la nazionale statunitense? "L’ho annunciato proprio lunedì (due anni fa, ndr) su Instagram. Ho messo su un video che inizia con lo juventino McKennie e finisce proprio con me che dico: The future is us, il futuro siamo noi. Mi voleva pure l’Inghilterra, ma nella nazionale americana ci sono tanti giovani, come Reyna del Dortmund e lo stesso McKennie. Parliamo di tutto, ascoltiamo la stessa musica. Anche se non ho mai vissuto negli Stati Uniti, dal primo giorno mi sono sentito bene in mezzo a loro. Mi piace lo stile di vita americano. I compagni della nazionale sono molto cool, simpatici. Sì, questa nazionale ha futuro e io voglio legare il mio al suo".

Ma è vero che sognavi la maglia azzurra? "Quando ero piccolo il mio sogno era giocare con la prima squadra del Giorgione. Mi sembrava già tanto. Tutto quello che è venuto, la realtà in cui sono ora, è superiore a ogni mia immaginazione".

E come fai a mantenere i piedi per terra? "I miei mi hanno insegnato l’umiltà. La persona che sono è figlia delle loro lezioni".