Milan, ecco Pulisic: può giocare in tutti i ruoli in attacco

Il Milan ha accolto questa mattina il suo quarto rinforzo estivo dopo Sportiello, Loftus-Cheek e Romero: si tratta di Christian Pulisic che è sbarcato oggi a Milano e, dopo le visite mediche di rito, firmerà il suo nuovo contratto con il club rossonero. Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il giocatore americano piace molto non solo per la sua qualità, ma anche per la sua duttilità: l'ormai ex Chelsea può infatti essere utilizzato in tutti i ruoli dell'attacco milanista.