Milan, ecco quando Modric e Gimenez si uniranno al gruppo di mister Allegri

In vista del penultimo allenamento del Milan a Milanello prima della partenza per Singapore (domani alle 22.00), il giornalista ed inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano ha commentato così la situazione della squadra di mister Massimiliano Allegri. Il gruppo squadra sembra reagire bene alle indicazioni del nuovo tecnico rossonero, il quale ha voluto ristabilire ordine ma soprattutto serenità in un ambiente dove, forse, ultimamente si era perso un po' il sorriso.

Come riportato proprio da Di Stefano, il Milan partirà domani sera per Singapore, dove inzierà la tournèè estiva. Il primo impegno dei rossoneri di Allegri sarà il 23 luglio a Singapore contro l'Arsenal. Non saranno però presenti Luka Modric e Santi Gimenez, ancora alle prese con le ferie visti i recenti impegni con Messico e Real Madrid nel mondiale per club. Si uniranno al Milan a partire dal 4-5 agosto.

Il programma completo della tourneè con l'orario (ora italiana) e anche con l'indicazione di chi trasmetterà la partita in diretta:

23/07, ore 13.30 Singapore: Arsenal-Milan (DAZN)

26/07, ore 13.30 Hong Kong: Milan-Liverpool (DAZN)

31/07, orario anche da definire Perth: Perth Glory-Milan (verrà comunicato a breve)

09/08, ore 16.00 Dublino: Leeds United-Milan (DAZN)

10/08, ore 16.00 Londra: Chelsea-Milan (DAZN)