Milan ed Emirates, presentata la Hall of Fame. Baresi primo membro ufficiale

In un anno ricco di traguardi e celebrazioni, AC Milan è orgoglioso di annunciare il lancio della sua Hall of Fame presented by Emirates, per onorare giocatori e figure chiave che hanno lasciato un segno indelebile nella storia rossonera. Questa iniziativa, lanciata nell’ambito delle celebrazioni del 125° Anniversario del Club, incarna l’impegno di AC Milan nel riconoscere l’eccellenza, la passione e i valori che hanno definito i rossoneri nel corso della loro storia.

La Hall of Fame di AC Milan vuole celebrare e onorare figure che hanno rappresentato il Club in maniera distintiva, sia dentro che fuori dal campo. Attraverso i loro successi, la loro condotta e il loro impegno, queste leggende hanno scritto il loro nome nella storia del Club, diventando simbolo dello spirito rossonero. La Hall of Fame non è però solamente un tributo ai traguardi del passato, ma vuole anche essere una fonte di ispirazione per le generazioni future, riflettendo la dedizione del Club nel coltivare l’eccellenza. Per sottolineare l'importanza di questo progetto, il Club è orgoglioso di annunciare che Franco Baresi sarà il primo membro ufficiale della Hall of Fame del Milan. L’inclusione di Baresi, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni con il Club, vuole onorare non solo il suo status leggendario come uno dei più grandi difensori della storia del calcio, ma vuole anche sottolinearne la dedizione di una vita passata al Milan, prima come giocatore e storico capitano e poi come Vicepresidente Onorario del Club.

Commentando il suo ingresso nella Hall of Fame, Baresi ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di essere stato scelto dal Milan come primo membro ad entrare nella Hall of Fame come rappresentante della gloriosa storia di questo Club, e a celebrazione dei miei 50 anni in rossonero. Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio. Il Milan non è solamente trionfi e titoli, è stile, passione e sacrificio - valori e persone che hanno reso grande questo Club. Spero che questo progetto possa ispirare le future generazioni a continuare a costruire la nostra storia.”

Il Processo di Selezione

La Hall of Fame di AC Milan presentata da Emirates avrà due categorie di membri: Membri Eletti, scelti tramite un processo di voto da parte dei tifosi registrati del Milan, e Membri Onorari, che verranno selezionati a discrezione del Club. Nel suo anno inaugurale, la Hall of Fame si focalizzerà sugli attaccanti, con 24 leggende rossonere che formeranno una prima selezione da cui verranno poi eletti tre membri. Gli attaccanti selezionati saranno annunciati sulla piattaforma AC Milan Together e sui canali social del Club, con la votazione che inizierà domani, martedì 8 ottobre.

Il meccanismo di selezione dei membri eletti sarà guidato dai tifosi e seguirà un processo di voto in quattro fasi. La lista iniziale dei 24 candidati, attraverso le prime tre fasi di voto, porterà alla selezione di 9 finalisti. L'ultima fase di voto, che si aprirà il 4 novembre, eleggerà poi i tre migliori attaccanti rossoneri di sempre per garantire loro un posto nella prestigiosa Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates. Ciascuno dei primi quattro anni sarà dedicato a ruoli specifici, partendo dagli attaccanti nel 2024 e passando ai centrocampisti, difensori e portieri negli anni successivi. Dal quinto anno in poi, il processo si aprirà a tutte le posizioni, garantendo un riconoscimento completo dei più grandi talenti del Club. Per essere idonei alla Hall of Fame, i potenziali candidati devono aver disputato almeno 50 partite ufficiali nel Milan e aver dimostrato impegno e dedizione alla maglia. Inoltre, i candidati devono aver incarnato i valori del Milan durante tutta la loro carriera, e devono essere ufficialmente ritirati dal calcio professionistico.

Boutros Boutros, Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand di Emirates, ha commentato: “Emirates è Partner Ufficiale del Club da quasi 17 anni, lavorando fianco a fianco per connettersi con i tifosi e ispirare le future generazioni di calciatori. La Hall of Fame di AC Milan presentata da Emirates è un altro modo per attivare una grande partnership coinvolgendo in modo significativo la fanbase rossonera, attraverso un importante riconoscimento a figure leggendarie del mondo del calcio che hanno avuto un impatto sul Club e sullo sport, a partire da Franco Baresi, Vicepresidente Onorario di AC Milan ed iconico capitano.”

Celebrare 125 Anni di Eccellenza Rossonera

Il lancio della Hall of Fame di AC Milan si inserisce all’interno delle celebrazioni dei 125 anni del Club, sottolineandone la ricca storia, nonché la sua capacità di essere un vero brand globale. Grazie alla partnership con Emirates, il Club continua inoltre rafforzare il proprio impegno verso l'innovazione e la tradizione, creando un'istituzione in grado di unire passato, presente e futuro.

La Hall of Fame di AC Milan presented by Emirates è una testimonianza dell’impatto duraturo dei rossoneri e dei suoi giocatori, offrendo ai tifosi un nuovo modo di connettersi con il loro Club e alimentando un più profondo senso di orgoglio e appartenenza all'interno della comunità globale rossonera.