Milan, eguagliato un record del gennaio 2022: questi i dati dei rossoneri

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Questo un curioso dato riguardante le vittorie del Milan con almeno 3 gol di scarto.

Infatti, Il Milan ha vinto tre gare di fila con almeno tre reti realizzate in Serie A per la prima volta da gennaio 2022 (4-2 Empoli, 3-1 vs Roma e 3-0 vs Venezia).