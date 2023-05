Milan, Elliott vince: l'ex proprietà rossonera non dovrà fornire i documenti a Blue Skye

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina Calcio&Finanza l'ex proprietà rossonera, il Fondo Elliott, ha avuto la meglio contro da Blue Skye, ex socio di minoranza del Milan, che aveva richiesto di poter avere accesso alla documentazione sulla cessione del Milan da Elliott e RedBird finalizzatasi lo scorso 31 agosto per una cira pari a 1.2 miliardi di euro e rispetto alla quale Blue Skye si sentiva danneggiata. RedBird non dovrà produrre alcun documento mentre Elliott ne dovrà fornire appena due di due dipendenti.