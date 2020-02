Ibrahimovic fuori per infortunio, Suso e Piatek rispettivamente a Siviglia e Berlino, Borini avversario. Il Milan, contro l’Hellas, non avrà alternative in attacco al duo Rebic-Leao. O meglio, una c’è. Come riporta Tuttosport, infatti, in panchina ci sarà Daniel Maldini, il quale potrebbe fare il suo debutto tra i grandi 35 anni dopo quello di papà Paolo a Udine.