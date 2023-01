Milan, emergenza in attacco: Pioli pensa a De Ketelaere come falso nove

MilanNews.it

Il 2023 del Milan è iniziato con una certa emergenza in attacco: oltre ad Ibrahimovic, che sta ancora recuperando dall'infortunio e dall'operazione al ginocchio, negli ultimi giorni del 2022 si sono fermati prima Origi e poi Rebic. Per provare a risolvere questa situazione, Stefano Pioli sta pensando di schierare Charles De Ketelaere come falso nove, ruolo che ha già ricoperto ai tempi del Bruges. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.