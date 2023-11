Milan, emergenza in difesa. Il CorSport: "Thiaw e Tomori le certezze del Diavolo"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul Milan, alle prese con una vera e propria emergenza in difesa. Il Diavolo domani sfiderà l'Udinese a San Siro, riproponendo la coppia Thiaw-Tomori in mezzo. Scelte forzate per Stefano Pioli, che dovrà fare almeno per almeno quattro mesi di Pierre Kalulu. Assente anche Kjaer, che ha dato forfait a causa di nuovi problemi fisici.

I rossoneri tuttavia con il tedesco, rientrato dopo la squalifica, e l'inglese in campo hanno raccolto una media di 2,3 punti a partita. Il Milan inoltre ha subito 0,7 reti a partita con Thiaw e Tomori in campo. La differenza senza uno dei due in campo si è sentita, con una media di 1,3 punti a partita e ben 1,8 reti incassate. A San Siro con i friulani, ancora a secco di successi in campionato, ci sarà quindi una grande chance sia per i difensori che per l'intero Milan.