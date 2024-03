Milan-Empoli 1-0 a fine primo tempo: per ora decide un gol di Pulisic

Il Milan ha chiuso avanti 1-0 il primo tempo del match contro l'Empoli grazie ad un gol di Christian Pulisic, alla sua decima rete in questa stagione (8 in Serie A). In questa prima frazione di gioco, la squadra di Stefano Pioli ha fatto la partita (73% di possesso palla), ma è stata troppo lenta e per questo ha faticato a creare occasioni da gol contro un Empoli compatto e chiuso in difesa. Per fortuna al 40' è arrivato il gol di Pulisic su assist di Okafor che ha sbloccato il match.

Il tabellino del match:

MILAN-EMPOLI 1-0

Marcatori: 40′ Pulisic

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Jimenez, Kalulu, Kjaer, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli (42′ Bereszynski), Luperto, Walukiewicz; Gyasi, Fazzini, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. All. Nicola. A disp. Berisha, Perisan, Bastoni, Cacace, Ebuehi, Kovalenko, Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Fazzini (E), Reijnders (M)