In occasione di Milan-Empoli, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A, mister Stefano Pioli recupera Junior Messias per la panchina dopo il problema muscolare riscontrato contro il Tottenham. Indisponibili per infortunio Ibrahimovic e Kalulu per infortunio, e Dest e Vasquez.