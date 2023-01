MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la rete contro la Fiorentina prima della sosta per il Mondiale, Rafael Leao è andato in gol anche alla ripresa nella sfida in casa della Salernitana: come riferisce Opta, era da settembre 2021 che il portoghese non riusciva ad andare a segno in due presenze consecutive di Serie A.