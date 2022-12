Milan, esami in vista anche per Origi: si teme una lesione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non sarà solo Mike Maignan a svolgere nelle prossime ore degli esami medici per valutare con esattezza il problema al suo polpaccio. Anche Divock Origi dovrà passare dalla clinica e fare luce sulla situazione. Nel corso del ritiro a Dubai si poteva pensare che il problema non richiedesse più di due settimane di stop. Nel caso in cui, però, gli esami evidenziassero una lesione, i tempi si andrebbero ad allungare e il Milan si ritroverebbe con un'arma offensiva in meno non solo a Salerno.