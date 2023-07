Milan, fatta per Pulisic: i numeri della passata stagione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura rossonera di Christian Pulisic sta per iniziare: domani mattina, il giocatore americano è infatti atteso a Milano. Successivamente, l'attaccante, che arriverà a titolo definitivo dal Chelsea, svolgerà le visite mediche di rito e poi andrà a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Nella stagione appena conclusa l'americano, con passaporto croato, ha giocato appena 30 partite (1012 minuti) tra Premier League (24), Champions League (5) e Coppa di Lega (1), con appena un gol e due assist. L'americano ha saltato inoltre 11 partite in stagione, circa due mesi di stop, per un problema al ginocchio.