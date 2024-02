Milan, febbraio mese degli scontri diretti: attese Napoli ed Atalanta a San Siro

Il Milan ha reso note le date ufficiali degli impegni di Serie A ed Europa League che la formazione di Stefano Pioli dovrà affrontare al massimo delle sue potenzialità nel corso di questo mese per dare un senso alla sua stagione, a partire da quello del Benito Stirpe in programma sabato alle ore 18.00 contro il Frosinone di Di Francesco.

Il mese di febbraio è però caratterizzato da grandi impegni per grandi aspettative, visto che in quel di San Siro arriveranno Napoli (11 febbraio 20.45) ed Atalanta (25 febbraio ore 20.45), sfidanti contro le quali il Milan ha intenzione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo quanto successo nel girone d'andata. In mezzo però c'è anche l'insidiosa trasferta di Monza contro i Bagai di Raffaele Palladino (18 febbraio ore 20.45), derby del cuore per tutti gli appassionati rossoneri.

INIZIA FEBBRAIO: ECCO IL CALENDARIO DEL MILAN

SERIE A

23ª giornata, Frosinone-Milan, sabato 3 febbraio ore 18.00 (DAZN) - Stadio Benito Stirpe

24ª giornata, Milan-Napoli, domenica 11 febbraio ore 20.45 (DAZN) - San Siro

25ª giornata, Monza-Milan, domenica 18 febbraio ore 20.45 (DAZN) - U-Power Stadium

26ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 25 febbraio ore 20.45 (DAZN) - San Siro

EUROPA LEAGUE

Playoff (andata), Milan-Rennes, giovedì 15 febbraio ore 21.00 (DAZN, Sky e NOW) - San Siro

Playoff (ritorno), Rennes-Milan, giovedì 22 febbraio ore 18.45 (DAZN, Sky e NOW) - Roazhon Park