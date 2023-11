Milan Femminile, a novembre derby e due impegni in casa per le rossonere

Questo il programma per la prima squadra del Milan femminile di mister Ganz: nel mese novembre per le rossonere è in programma il derby contro l'Inter e due importanti sfide in casa.

6^ giornata campionato Fiorentina-Milan sabato 4 novembre

7^ giornata campionato Milan-Sassuolo sabato 11 novembre

8^ giornata campionato Milan-Sampdoria sabato 18 novembre

9^ giornata campionato Inter-Milan sabato 25 novembre