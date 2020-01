Milan Femminile, al via la vendita dei biglietti per la sfida contro l'Empoli

Con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha comunicato ai propri tifosi che è partita la vendita dei biglietti per la sfida di Serie A Femminile contro l'Empoli. Le ragazze di mister Ganz scenderanno in campo domenica 12 alle ore 14:30 allo stadio Brianteo di Monza; il match sarà visibile in streaming sull'App Ufficiale AC Milan.

Domenica tornano in campo le rossonere di Mister Ganz: vieni a sostenerle al Brianteo di Monza! https://t.co/UG9yCxt4KP #FollowTheRossonere #MilanEmpoli pic.twitter.com/JXcUv8BC7I — AC Milan (@acmilan) January 8, 2020