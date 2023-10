Milan Femminile, biglietti in vendita per la 5ª giornata delle rossonere

vedi letture

Terzo appuntamento stagionale con la Serie A Femminile eBay 2023/24 al PUMA House of Football: le rossonere di Maurizio Ganz ospitano il Pomigliano alla ricerca della prima vittoria in campionato tra le mura amiche. Quella di domenica 22 ottobre alle 12.30 sarà una sfida importante per una squadra che vuole rilanciarsi e che per farlo avrà bisogno del grande sostegno del pubblico rossonero, che ha già risposto presente in gran numero contro Roma e Juventus.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Pomigliano al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-POMIGLIANO

DOMENICA 22 OTTOBRE ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA