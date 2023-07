Milan Femminile, dal 23 al 26 agosto rossonere alla The Women's Cup a Madrid

The Women's Cup - TWC - il più grande torneo al mondo di calcio femminile professionistico, quest'anno cambia sede e approda in Europa, nella capitale spagnola Madrid dove si disputeranno le gare dal 23 al 26 agosto, subito dopo la fine del Mondiale. Le rossonere, sotto la guida tecnica dell'allenatore Maurizio Ganz, tornano dunque protagoniste di questa manifestazione internazionale dopo l'esperienza dello scorso anno negli Stati Uniti.

A contendersi il torneo saranno due squadre europee, il Milan e le padrone di casa dell'Atlético de Madrid, oltre a due squadre sudamericane, le colombiane dell'América de Cali e le argentine del Club Atlético River Plate.

Cornice delle partite sarà il Centro Sportivo Wanda Alcalá de Henares con la prima gara in programma proprio tra le rossonere e l'América de Cali mercoledì 23 agosto alle ore 18.00, seguita alle ore 21.00 dall'altra Semifinale. Sabato 26 agosto, invece, si giocheranno la Finale per il 3° e 4° posto e la Finalissima.

"Siamo entusiaste di partecipare nuovamente alla The Women's Cup - ha dichiarato il capitano della Prima Squadra femminile di AC Milan Valentina Bergamaschi - un'esperienza sportivamente di altissimo livello che ci permette di confrontarci con diverse filosofie di gioco e con Club di caratura internazionale. La sede di Madrid penso sia una bella opportunità per tutte le squadre coinvolte, così come lo è stato il territorio statunitense nella passata edizione. Non vediamo l'ora di scendere in campo e disputare le prime partite di questa stagione. Ci servirà subito per testare il nostro potenziale in attesa di riabbracciare anche le compagne impegnate nel Mondiale e la Serie A".

"Dopo le due esperienze positive negli Stati Uniti, siamo felici di continuare a crescere e organizzare il nostro primo torneo in Europa, un passo molto importante per il calcio femminile a livello mondiale", ha commentato il Presidente & CEO della The Women's Cup John Paul Reynal. Mentre il Fondatore e Direttore Esecutivo del torneo Jaime Phillips ha aggiunto: "Abbiamo l'ambizione di rendere questa manifestazione sportiva ogni anno più internazionale e poter contribuire in questo modo a sostenere e sviluppare il calcio femminile nel mondo".

Sarà possibile assistere alle partite in programma acquistando il proprio biglietto per le due Semifinali e le due Finali sul sito del torneo www.thewomenscup.world, dove sarà possibile reperire tutte le informazioni. Previsto anche un pacchetto speciale che include tutte le gare.