Milan Femminile, domani in campo contro l'Hellas Verona

Dopo la bella vittoria casalinga, raggiunta in extremis all'87', il Milan Femminile di Carolina Morace tornerà in campo domani. Le rossonere saranno impegnate in trasferta contro l'Hellas Verona per confermare la propria leadership in classifica, condivisa con Sassuolo e Juventus.

Questo il programma completo della quinta giornata:

Florentia-Roma

Juventus-AtalantaMozzanica

Orobica Bergamo-ChievoVerona Valpo

Sassuolo-Fiorentina Women’s FC

Tavagnacco-Pink Bari

Hellas Verona Women-Milan