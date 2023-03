Milan Femminile, Ganz: "Il mio riferimento è Lucescu"

Maurizio Ganz , allenatore del Milan Femminile, è stato intervistato ai microfoni di Calciomercato.com e ha parlato così di chi è il suo modello di riferimento come allenatore: "Io ne ho avuti 34, ma il mio modello di riferimento è Mircea Lucescu. Mi è sempre piaciuto il modo in cui ragionava di gruppo, la sua dedizione e l’approccio alla partita. Mi ha raccontato questa storia: lui quando giocava in Romania era un terzino. La corsia di destra era occupata da un giocatore fortissimo, impossibile da scavalcare.

Allora lui, dato che a destra non avrebbe mai avuto chance di giocare, si è dedicato all’allenamento del piede sinistro diventando ambidestro, finché l’allenatore lo ha spostato nell’altra fascia ed è riuscito a giocare titolare in nazionale. La volontà è tutto, nella vita in generale non solo nel calcio. Mi ricordo Gattuso che arrivò al Milan come ultimo centrocampista della rosa, ma lavorando sodo è arrivato ad essere un titolare inamovibile".