Milan Femminile, Giacinti a ritmo Ibra: 6 gol nelle ultime 5 partite

Come riporta il sito ufficiale del Milan, Valentina Giacinti ha realizzato 6 gol nelle ultime 5 partite, a secco soltanto nello 0-1 di San Siro contro la Juventus, l'unica sconfitta stagionale. Spesso decisiva, pronta a sacrificarsi per la squadra come accaduto negli ultimi minuti di Napoli-Milan, giocati praticamente sulla linea dei centrocampisti, a difendere il risultato con le rossonere ridotte in dieci. Esempio.