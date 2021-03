Milan Femminile, gli highlights della vittoria con l'Empoli

Sul proprio profilo Twitter i canali social del Milan hanno pubblicato gli highlights della gara tra Milan femminile e Empoli. Terminata 1-0, la sfida è stata decisa dal gol di Natasha Dowie. Queste le immagini della gara.

#MilanEmpoli highlights

Rossonere back to winning ways thanks to @tatsdowie’s 10th goal of the season ️



Le rossonere ripartono col decimo centro in campionato di Natasha Dowie ️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/h9xvTYKYgu