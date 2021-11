Milan femminile, gli highlights della vittoria sul Pomigliano

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha condiviso gli highlights della vittoria della squadra Femminile con il Pomigliano. Queste le immagini della combattuta partita della squadra di Ganz decisa dalle reti di Grimshaw e Tucceri-Cimini.

