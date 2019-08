Milan femminile, i numeri della Giacinti alla seconda stagione col Diavolo

Valentina Giacinti, 25enne attaccante del Milan, si appresta a vivere la sua seconda stagione al Milan con i riflettori addosso dopo un Mondiale esaltante per tutte le atlete azzurre, che ha seguito una grande stagione col Diavolo: 21 gol in 21 partite di Serie A e 2 gol in 5 partite di Coppa Italia. Attaccante da 183 gol in 231 partite disputate, Valentina Giacinti è pronta a riprendere da dove aveva lasciato: gonfiando la rete e regalando punti importanti al Milan.