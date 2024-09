Milan Femminile, il programma della 4ª giornata: rossonere in trasferta a Roma

Sarà Como Women-Sampdoria ad aprire la quarta giornata di Serie A Femminile: per le lariane si tratta della prima sfida contro una squadra di pari grado dopo un inizio di stagione che l’ha vista affrontare tre big, ottenendo anche il successo all’esordio contro il Milan, mentre per le doriane può essere l’occasione di trovare la prima vittoria stagionale.

Alla domenica sarà invece di scena una Roma che è partita col freno a mano in campionato e contro il Napoli vorrà dimostrare di essersi messa il peggio alle spalle e tornare a macinare successi per avvicinare la vetta, le azzurre invece proveranno a strappare qualche punto per dare continuità al successo nell’ultima di campionato. Nel pomeriggio invece toccherà a Lazio e Milan andare alla caccia dei primi tre punti stagionali con le rossonere che hanno mostrato segnali di miglioramento fermando l’Inter nel derby, mentre le biancocelesti finora si sono dimostrate all’altezza anche di rivali più quotate senza però grande fortuna.

Serie A Femminile, 4ª giornata

Sabato 28 settembre



Como Women-Sampdoria ore 15:00

Sassuolo-Inter ore 18:00

Domenica 29 settembre

Roma-Napoli Femminile ore 12:30

Milan-Lazio ore 15:00

Lunedì 20 settembre

Juventus-Fiorentina ore 18:00