Milan Femminile, il rendimento delle rossonere in campionato

vedi letture

Prosegue tra pochi squilli positivi e troppe difficoltà il campionato 2023\2024 del Milan Femminile, con le ragazze allenate da Davide Corti che al momento si trovano ottave in classifica con 10 punti, con Pomigliano (5 punti) e Napoli (2 punti) ad occupare le ultime posizioni. Tante difficoltà per le rossonere, reduci dal pareggio interno per 1-1 contro il Napoli ultimo in classifica.

Con i due scontri diretti persi prima nel derby contro l'Inter il 25 novembre (1-0) e poi contro la Roma capolista (2-1) affrontata domenica 12 dicembre, le ragazze del Milan Femminale sono quindi alla ricerca di nuovi risultati positivi per riprendere il cammino verso, almeno il 5^ posto occupato ora dal Como Women che dista solo 5 punti. Prossima partita per le rossonere in programma il 13 gennaio sul campo della Juventus Women.