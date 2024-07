Milan Femminile, la prima giornata in casa del Como Women

vedi letture

Questa mattina è stato reso noto il calendario della Serie A Femminile E-Bay. Le rossonere, nella prima giornata che si disputerà il weekend del 31 agosto e 1° settembre, giocheranno la prima partita in casa del Como Women.

SERIE A FEMMINILE EBAY 2024-25 - PRIMA GIORNATA (31 agosto-1° settembre)

Como Women-Milan

Fiorentina-Napoli Femminile

Inter-Sampdoria

Lazio-Roma

Sassuolo-Juventus

Questa la formula del campionato:

Al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale solo l'ultima retrocederà in Serie B, categoria dalla quale saliranno le prime tre classificate per portare l'organico della Serie A 2025-26 a 12 squadre. La seconda fase prenderà il via tra il 1° e il 2 marzo, e si concluderà il 17 e il 18 maggio.