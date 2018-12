Milan Femminile, oggi alle 13.30 il derby di Coppa Italia

In questo fine settimana si è fermata la Serie A Femminile. Non si ferma, però, il Milan di Carolina Morace che questo pomeriggio scenderà in campo alle 13.30 contro l'Inter nel primo storico derby tra formazioni femminili. La sfida sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà possibile seguire il match attraverso il live testuale di MilanNews.it.