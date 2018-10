Milan Femminile, oggi alle 15 la sfida contro il Tavagnacco al Vismara

Dopo il pari di Sassuolo, il Milan Femminile di Carolina Morace tornerà in campo questo pomeriggio, al Vismara. La squadra rossonera affronterà il Tavagnacco, formazione friulana che occupa il settimo posto in classifica, con tre punti. La formazione allenata da Marco Rossi ha disputato, tuttavia, una partita in meno del Milan. Il fischio d'inizio è in programma alle 15. Sarà possibile seguire il match attraverso la diretta testuale di MilanNews.it