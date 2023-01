Milan Femminile, prima presenza stagionale per il terzo portiere Fedele

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Nella larghissima vittoria del Milan Femminile maturata ieri pomeriggio contro la Lazio in Coppa Italia, vittoria netta per 7-0, c'è stato spazio anche per la prima presenza stagionale del terzo portiere rossonero Noemi Fedele, reduce da un infortunio. L'estremo difensore rossonero ha rilevato Selene Babb nel corso della ripresa e a risultato ormai acquisito.