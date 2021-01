Milan Femminile, Rizza: "Abbiamo l'obbligo di credere nello Scudetto"

La difenditrice del Milan femminile Federica Rizza rispondendo alle domande dei propri tifosi su Instagram ha parlato degli obiettivi di squadra e personali: “Attualmente devo dire che mi sento bene sia fisicamente sia psicologicamente. Aver affrontato un infortunio uguale a quello che avevo avuto qualche anno fa mi ha aiutata a rimettermi in forma prima del previsto. Inizialmente ho provato tanta rabbia, ma poi bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e posso dire che mi ha aiutata a credere di più in me stessa, a non mollare mai. - continua Rizza- Lo Scudetto? Abbiamo l’obbligo di crederci fino alla fine, siamo il Milan. Modelli? Zanetti e Maldini al maschile, mentre al femminile direi Lucy Bronze”.