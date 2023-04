Milan Femminile, sabato il derby: in vendita i biglietti

Fonte: acmilan.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminata la lunga sosta, tornano in campo le rossonere e l'occasione è di quelle importanti: al PUMA House of Football arriva l'Inter e sarà un Derby particolare, perché le due squadre ci arrivano con gli stessi punti in classifica. A quota 35, appaiate al quarto posto della graduatoria, entrambe puntano il terzo gradino del podio, occupato attualmente dalla Fiorentina. Il fischio d'inizio sarà alle 12.30 di sabato 22 aprile: sia Milan che Inter devono rialzarsi dopo le rispettive sconfitte con la Roma. Per la formazione di Mister Ganz questa è la chance per invertire la tendenza nelle stracittadine stagionali e per trovare il primo successo nella Poule Scudetto.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Inter al prezzo di 10€, gli Under 12 possono usufruire dell'ingresso ridotto a 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-INTER

SABATO 22 APRILE ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€