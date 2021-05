Milan Femminile, Simic annuncia il ritiro: "Grazie calcio, sei stato pura gioia"

Con un post sui propri canali social la centrocampista Julia Simic, classe ‘89, ha annunciato l’addio al Milan femminile e al calcio giocato: "Ieri non è stata solo la mia ultima partita con il Milan, ma anche la mia ultima partita in carriera. Voglio usare questo post per dire un grande grazie. Grazie per questo bellissimo gioco di cui mi sono innamorata quando ero bambina, grazie alle persone fantastiche che ho avuto modo di conoscere durante il viaggio e che sono diventate amiche e parenti, grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto a continuare ad andare avanti e indietro sul campo. Ho vissuto i più grandi ricordi e non li dimenticherà mai. Mi sono sempre sentita una privilegiata perché giocare a calcio non è mai stato un lavoro, è stato pura gioia e felicità. Volevo lasciare un’eredità e allora questo mio sorriso è per il calcio. - conclude Simic – Oggi mi sento triste e nostalgica a essere onesti, fa male lasciare tutto questo alle spalle, ma domani mi sveglierò e sorriderò verso un altro capitolo della mia vita".