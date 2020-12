Milan, fenomeno Theo. La Gazzetta: "La valutazione del terzino continua a crescere"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno a Theo Hernandez con il titolo seguente: "La valutazione del terzino continua a crescere". La doppietta dell'ex Real ha evitato la prima sconfitta al Milan, ma quello che stupisce è il rendimento. Nessuno vuole privarsene, ma in un anno e mezzo ha come minimo raddoppiato il suo valore da 20 a 40 milioni. Tre gol e due assist in 11 di campionato: più che un difensore sembra un giocatore d'attacco.