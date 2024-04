Milan, fiducia a Chukwueze: seconda consecutiva da titolare

Tutto pronto a San Siro dove tra pochissimi minuti scenderanno in campo Milan e Lecce per la seconda partita di questo trentunesimo turno del campionato di Serie A. Un'occasione per i rossoneri di mantenere a debita distanza dal secondo posto la Juventus, attualmente a meno 6 punti dal Diavolo, e di lanciarsi con positività verso l'andata dei quarti di finale di Europa League che si gicoherà giovedì contro la Roma, a Milano. in campo per il Milan, dal primo minuto, ci sarà Samuel Chukwueze che per la seconda volta consecutiva è schierato titolare da Stefano Pioli: una bella iniezione di fiducia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Benacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

Arbitro: Luca Massimi sez. di Termoli

Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano - Daisuke Emanuele Yoshikawa sez. di Roma 1

IV Ufficiale: Andrea Colombo sez. di Como

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2