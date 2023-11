Milan, finali da incubo: solo due gol negli ultimi 20 minuti di partita

Il Milan sta vivendo un periodo non facile. I rossoneri faticano a trovare il gol e soprattutto non ci riescono nei finali di partita. Secondo una statistica riportata da Sky Sport infatti, i rossoneri negli ultimi 20 minuti di partita, sia in campionato che in Champions League, hanno segnato solamente due reti nel corso di questa stagione (contro Lazio e Genoa). Sempre nei minuti finali sono arrivati in totale, in 16 partite giocate, solamente 16 tiri in porta.