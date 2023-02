Milan, finalmente un clean sheet! L'ultimo l'8 novembre contro la Cremonese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella vittoria contro il Torino di ieri sera, la seconda di questo 2023, il Milan è riuscito a portarsi a casa oltre ai tre punti anche il primo clean sheet del nuovo anno. La porta inviolata per i rossoneri non arrivava davvero da moltissimo tempo: l'ultima volta risale all'8 novembre quando il Milan pareggiò 0-0 in casa della Cremonese.