Milan, Florenzi a Sky Sport: "C'è rammarico, l'arbitro poteva essere aiutato diversamente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport al termine della partita giocata contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni:

Sui rigori non dati al Milan

"Le parole del mister sono condivisibili o meno. Non so neanche se voglio rimanere nel mondo del calcio, figurati fare l'arbitro. Secondo me il prossimo passo che si potrebbe fare è che alcuni arbitri possano venire a spiegare le proprie decisioni dopo la partita. Sbagliamo tutti, io in primis. Magari sarebbe una bella proposta anche per far capire cosa pensa un arbitro. Oggi l'arbitro poteva essere aiutato diversamente, soprattutto sul rigore non dato nel primo tempo a Rebic".