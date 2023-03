Milan, Florenzi torna in campo 195 dopo l'ultima volta: mancava dall'agosto 2022

MilanNews.it

Pareggio amaro per il Milan, che ha ottenuto un punto nel match giocato e terminato 1-1 contro la Salernitana. A riverdersi nei rossoneri è stato anche Alessandro Florenzi, tornato in campo 195 giorni dopo l'ultima volta. Il terzino destro è subentrato nella ripresa al posto di Saelemaekers, raccogliendo la prima presenza ufficiale del 2023. L'ex Roma, infatti, non giocava una partita ufficiale dal 30 agosto 2022 contro il Sassuolo. A riferirlo è Opta.