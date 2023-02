Milan, Florenzi vicino al rientro: siamo alle battute finali del percorso di recupero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Tuttosport, il rientro in gruppo di Maignan è previsto tra una decina di giorni, come confermato dallo stesso Maldini prima della gara contro Iil Torino. Non è ancora pronto, invece, Alessandro Florenzi: per il terzino rossonero siamo alle battute finali del suo percorso di recupero dopo il brutto infortunio di Empoli.