Milan, Fonseca annuncia in conferenza la formazione titolare di domani

Alla vigilia del match contro il Club Brugge, Paulo Fonseca ha annunciato in conferenza stampa la formazione titolare di domani sera del suo Milan: "Maignan, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Fofana, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Morata, Leao".

Sul Brugge:

"È una squadra con grande qualità offensiva. Se guardiamo la partita che hanno perso col Dortmund hanno dominato e creato tanto. È importante difendere bene, non tanto, ma bene. Sono una squadra con grande qualità offensiva e sugli esterni, così come il mediano. Penso che dobbiamo essere molto concentrati sulla fase difensiva, non dobbiamo lasciargli la possibilità di attaccare perché sono molto pericolosi. Col Dortmund hanno perso ma hanno creato molto. Come il derby? No, è diverso. La competizione è diversa, così come le caratteristiche degli avversari".