Milan: formazione cambiata di 9/11 rispetto all'ultimo ottavo di Europa League giocato

Questa sera alle 21 il Milan affronterà lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. In un San Siro da oltre 60mila spettatori, la formazione di Stefano Pioli proverà ad indirizzare la qualificazione a suo favore così da preparare la trasferta in Repubblica Ceca in un clima più sereno, come successo un po' anche contro il Rennes.

Guai però a sottovalutare lo Slavia Praga, compagine che non avrà nulla da chiedere a questo doppio incontro se non divertirsi e sfruttare al messimo questo momento. A fronte di ciò potremmo dire che la posta in palio per la formazione di Stefano Pioli è decisamente più alta, che fra le altre cose ha anche da sfatare il tabù ottavi di finale di Europa League, fase della competizione che il diavolo non è mai riuscito a superare da quando questa coppa europea si chiama così.

L'ultima volta che il Milan ci ha provato è stato nel 2021 contro il Manchester United, ma in quel doppio sfortunato e discusso incontro ebbero la meglio proprio i Red Evils, ma la storia dall'allora è un po' cambiata, così come i giocatori che vestono la maglia del diavolo. Rispetto agli ottavi di finale di 3 anni fa, infatti, il Milan questa sera manderà in campo una formazione cambiata addirittura di 9/11 rispetto a quella che uscì contro la compagine britannica nel marzo del 2021.

All'epoca Stefano Pioli schierò il suo classico 4-2-3-1 con Donnarumma fra i pali, Kalulu, Kjaer, Tomori e Theo a completare la linea difensiva, Meité e Kessié in mezzo al campo dietro a Salaemeakers, Calhanoglu e Krunic a supporto dell'unica "punta" Castillejo. Di quella squadra solo pochi interpreti sono rimasti al Milan, con alcuni dei quali che oggi scenderanno anche in campo titolari. Questi sono Theo e Kjaer, col danese che fra le altre cose è anche l'ultimo ad aver segnato un gol per il diavolo in un ottavo di finale di Europa League.

MILAN AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE: LE FORMAZIONI DEL 2021 E 2024 A CONFRONTO

16 Maignan (99 Donnarumma)

42 Florenzi 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez (20 Kalulu 24 Kjaer 23 Tomori 19 Theo)

14 Reijnders 7 Adli (79 Kessié 18 Meité)

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao (56 Saelemaekers 10 Calhanoglu 33 Krunic)

9 Giroud (7 Castillejo)