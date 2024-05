Milan, fra 10 giorni l'amichevole in Australi contro la Roma

Lo scorso 6 marzo Milan e Roma hanno annunciato un'amichevole a Perth in Australia il prossimo 31 giugno, fra dieci giorni. Sarà l'ultimo atto, amichevole e senza protagonisti di primo pelo che saranno impegnati con le nazionali, di questa lunga stagione rossonera. Il comunicato dello scorso marzo recitava così: "AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro l'AS Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l'Optus Stadium, un impianto multiuso all'avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori".

Nel comunicato si ricordava anche: "Questa visita segna il ritorno di AC Milan in Australia dopo circa 30 anni, con l'ultima visita risalente al 1993, quando i rossoneri giocarono due partite amichevoli contro la nazionale australiana a Sydney e Melbourne, guidati dal capitano di allora Franco Baresi. Riflettendo sui ricordi di quel viaggio, l'attuale Vice-Presidente Onorario di AC Milan, Franco Baresi, ha dichiarato: "Sono entusiasta di tornare in Australia. Il tour del 1993 con AC Milan ha un posto speciale nel mio cuore perché ha segnato la mia prima visita in Australia. È un paese bellissimo e sono rimasto molto colpito dal fascino di Sydney e Melbourne. Sono molto curioso di esplorare una nuova città e una nuova regione di questo splendido paese durante il nostro prossimo viaggio a maggio".

I biglietti saranno in pre-vendita esclusiva a partire da martedì 12 marzo, mentre la vendita generale partirà giovedì 14 marzo su Ticketmaster Australia.