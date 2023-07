Milan, fra tre settimane esatte l'esordio in campionato contro il Bologna

Manca sempre meno all'inizio del nuovo campionato di Serie A. I rossoneri scenderanno in campo per la prima giornata esattamente tra tre settimane. L'avversario sarà il Bologna e il teatro della sfida sarà il Renato Dall'Ara. Il calcio di inizio è fissato alle ore 21, in quello che sarà il posticipo del primo turno di Serie A. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Come sempre potrete seguire il live testuale e tutti gli aggiornamenti su MilanNews.it.