Milan: Furlani ad Investcopia 2024, uno dei meeting più autorevoli della finanza e business in Medio Oriente

Dietro le ultime assenze dell'amministrazione delegato del Milan Giorgio Furlani c'è una spiegazione. Il CEO rossonero è stato infatti ptrogaonista in questi gioni di un importante viaggio d'affare in Medio Oriente, area commerciate strategica per il processo di crescita internazionale del diavolo, che proprio a Dubai recenetemente ha aperto una nuova sede, Casa Milan Dubai, a conferma dell'impegno e degli investimenti in tutta l'area.

Quelli appena trascorsi sono stati tre giorni intensi, nei quali Furlani è stato invitato a parlare nel corso di Investcopia 2024, uno dei meeting più autorevoli della finanza e del business in medio orienete. Proprio nella giornata di oggi, per l'appunto, il CEO del Milan è stato chiamato a condividere con il pubblico la sua visione sul connubio fra sport, finanza ed investimenti, confermando così il ruolo sempre più centrale del Milan nel palcoscenico internazionale grazie anche alla'iuto di RedBird in questa fase di crescita del club. (CLICCA QUI per leggere l'intervista completa).