Milan, Furlani rassicura i tifosi: Maignan e Theo restano

Negli ultimi mesi, non sono mancate le voci su un possibile addio di Mike Maignan e Theo Hernandez. Ma ancora una volta dal Milan arrivano rassicurazioni sulla loro permanenza in rossonero. Dopo Ibrahimovic, stavolta è stato l'ad milanista Giorgio Furlani a tranquillizzare i tifosi del Diavolo: "La nostra ambizione è di lottare per lo scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League. Ora noi lo vogliamo fare attuando una strategia di sostenibilità.

Ti porto un esempio: due anni fa il bilancio per la prima volta in 17 anni non ha registrato alcuna perdita, e l’anno scorso abbiamo bissato questo importante risultato, e non penso che al Milan sia mai successa una cosa del genere. Noi non siamo obbligati a vendere i giocatori per carenza di capitale o problemi di flusso di cassa, quindi non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Quindi da tifoso ti posso dire che su Maignan e Theo non devi preoccuparti" le parole di Furlani a Bloomberg Tv riportate stamattina da Tuttosport.